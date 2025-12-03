Willem-Alexander bezorgd over situatie in Caribisch gebied

Koning Willem-Alexander maakt zich zorgen over de situatie in het Caribisch gebied en hoopt dat de spanning daar snel verdwijnt voor de inwoners van Aruba, Curaçao en Bonaire. De Verenigde Staten hebben de afgelopen weken hun militaire aanwezigheid in het Caribisch gebied opgevoerd om de regering van de Venezolaanse president Nicolás Maduro onder druk te zetten. Volgens president Donald Trump speelt Maduro een rol in de toevoer van illegale drugs naar de VS. De Nederlandse Antillen liggen voor de kust van Venezuela.

“We maken ons grote zorgen over wat daar gebeurt”, zei de koning tegen Nederlandse media tijdens het afsluitende persgesprek van het driedaagse staatsbezoek aan Suriname. Willem-Alexander zei dat hij hoopte dat “het internationaal recht gehandhaafd zal blijven en dat er ook op een goede manier gekeken wordt naar hoe we elkaar kunnen beschermen tegen uitwassen die op dat moment ook onze eilanden kunnen raken”. Hij erkende dat dat heel lastig was, omdat er maar heel weinig informatie over wordt gedeeld. Wel zei de koning in contact te willen blijven met de VS om erachter te komen wat er precies gebeurt.

Willem-Alexander hoopt dat er snel duidelijkheid komt en dat de spanning snel verdwijnt en het normale leven weer terugkeert op de eilanden. “Want ik besef heel goed dat het op dit moment een hele moeilijke situatie is voor de bewoners van Aruba, Curaçao en Bonaire.” Ook zei hij de zorgen van de bewoners van de Benedenwindse Eilanden “heel goed” te begrijpen, maar hoopte hij die zorgen ook snel weg te kunnen nemen.