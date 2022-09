Willem-Alexander bij herdenking Johan Cruijff

Koning Willem-Alexander bezoekt op woensdag 21 september in Amsterdam een herdenkingsbijeenkomst voor Johan Cruijff. In de Johan Cruijff ArenA staat hij met prominenten uit de voetbalwereld stil bij het feit dat de in 2016 overleden voetballer 75 jaar geleden werd geboren. Bovendien is het dit jaar ook 25 jaar geleden dat Cruijff zijn foundation oprichtte.

Tijdens The Cruyff Legacy Summit, zoals de bijeenkomst is genoemd, blikken de genodigden terug op het leven en het werk van de beroemde nummer 14. Willem-Alexander opent de bijeenkomst. Daarna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over diverse onderwerpen. Zo praten de Franse trainer Arsène Wenger en bondscoach Sarina Wiegman van EK-kampioen Engeland over onder meer leiderschap en rolmodellen. Ronald Koeman, die na het WK terugkeert als bondscoach van het Nederlands elftal, zal met onder anderen Frank Rijkaard en Jordi Cruijff herinneringen ophalen aan de overleden Amsterdammer. Ook paralympisch kampioene Marlou van Rhijn en directrice Tanja Dik van de ArenA komen aan het woord.

“Steeds als een Cruyff Court wordt geopend of als iemand z’n diploma haalt op het Johan Cruyff Institute, ben ik trots op mijn vader en zijn nalatenschap”, zegt zoon Jordi Cruijff. “Als familie is het onze plicht om die nalatenschap in leven te houden. Deze bijeenkomst geeft ons de kans om iedereen te laten zien hoe dankbaar we zijn dat ze ons daarbij helpen.”