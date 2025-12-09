Willem-Alexander bij WK-kwartfinale handbalvrouwen in Rotterdam

De Nederlandse handbalvrouwen krijgen woensdagavond steun van koning Willem-Alexander. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de koning aanwezig is bij de kwartfinale van het WK handbal tussen Nederland en Hongarije in Rotterdam Ahoy.

De koning spreekt voorafgaand aan de wedstrijd met enkele medewerkers over het maatschappelijke programma rondom het WK. Ook ontmoet Willem-Alexander medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie.

Het WK handbal in Nederland en Duitsland ging 27 november van start. Het toernooi duurt nog tot en met 14 december.