Willem-Alexander danste de tango voor het laatst op zijn trouwdag

Koning Willem-Alexander is getrouwd met een Argentijnse, maar de tango is geen dagelijkse kost in het paleis. Willem-Alexander en Máxima dansten de typisch Argentijnse dans voor het laatst op hun trouwdag, op 2 februari 2002. Dat verklapte de koning tijdens een kort vraaggesprek met Zappsport bij de opening van de Koningsspelen.

“Dat hebben wij al heel lang niet meer gedaan”, antwoordde Máxima op de vraag of het paar in het kader van het Koningsspelenthema Voel je fit! ook weleens danst. “Ik heb twintig jaar geleden op onze trouwdag een keer de tango gedanst, maar daarna niet meer”, vulde Willem-Alexander aan.

Het koningspaar opende vrijdagochtend in Delft de tiende editie van de Koningsspelen, een dag vol sport en spel waarin in totaal zo’n 1,3 miljoen kinderen van basisscholen in Nederland en het Caribisch gebied alsook Nederlandse scholen in het buitenland meedoen. De dag wordt traditiegetrouw geopend met een dans op een speciaal voor de Koningsspelen gemaakt lied van Kinderen voor Kinderen.