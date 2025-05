Willem-Alexander dineert met keizer tijdens bezoek aan Japan

Koning Willem-Alexander ontmoet tijdens zijn aanstaande reis naar Japan de Japanse keizer Naruhito. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst gemeld. Naruhito heeft Willem-Alexander uitgenodigd voor een diner.

Het was al bekend dat Willem-Alexander naar Japan gaat in het kader van World Expo 2025 in Osaka. Op 21 mei is de koning aanwezig bij de Nederlandse nationale dag. Hij houdt een toespraak en bezoekt het Nederlands paviljoen. Op 22 mei staat onder meer een bezoek aan het kasteel van Osaka op het programma. De reis staat verder in het teken van 425 jaar bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Japan.

Het is volgens het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken de derde keer dat Willem-Alexander Japan bezoekt sinds zijn koningschap. Hij was in 2019 voor het laatst in het land. Dat jaar was hij samen met koningin Máxima in Japan voor de inhuldigingsceremonie van Naruhito.