Willem-Alexander draagt opnieuw stropdas van geboortedag Amalia

Koning Willem-Alexander heeft woensdag tijdens de intrede van prinses Amalia in de Raad van State op een bijzondere manier stilgestaan bij de geboorte van zijn dochter, achttien jaar geleden. De vorst droeg dezelfde stropdas als op de dag dat hij zijn dochter in 2003 bij het ziekenhuis Bronovo aan het publiek voorstelde.

Het gaat om een lichtblauwe das met diagonale witte streepjes. Royalty-verslaggever Annemarie de Kunder vertelt in RTL Boulevard dat de koning zeker bewust heeft gekozen voor dit mode-statement. “Hij droeg die stropdas op het moment dat hij Amalia aan het publiek voorstelde. En nu had hij die weer aan, dus hij heeft er goed over nagedacht. Dan zie je toch wel dat het een emotionele man is”, zegt De Kunder.

Willem-Alexander leidde woensdag “met trots” zijn dinsdag 18 jaar geworden oudste dochter dochter binnen in de Raad van State. Op die plek kan de prinses zich voorbereiden op haar toekomst als koningin.