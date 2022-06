Willem-Alexander en Beatrix bij symposium over toerisme

Koning Willem-Alexander was dinsdagavond gastheer van een symposium over de toekomst van toerisme. Het congres vond plaats in het Koninklijk Paleis aan de Dam in Amsterdam. Ook prinses Beatrix was bij de bijeenkomst aanwezig.

Een van de sprekers op het symposium was Dario Nardella, de burgemeester van Florence. Hij vertelde over toerisme vanuit stedelijk perspectief. Jan van der Borg, hoogleraar toerisme aan de universiteiten van Venetië en Leuven sprak over (massa)toerisme vanuit een cultureel en wetenschappelijk perspectief. Dichter en schrijver Ilja Leonard Pfeijffer gaf tijdens het symposium een persoonlijke reflectie op het thema.

In het paleis wordt jaarlijks een tweetal symposia georganiseerd waarbij de koning gastheer is. Vooraanstaande sprekers uit de hele wereld bieden tijdens deze bijeenkomsten een bijzondere visie op uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken en actuele thema’s. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam.