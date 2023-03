Willem-Alexander en Beatrix samen naar Stuttgarter Ballett

Koning Willem-Alexander en prinses Beatrix genieten binnenkort samen van een avondje ballet. Moeder en zoon wonen op 13 april de voorstelling One of a Kind bij in theater Amare in Den Haag.

De voorstelling is een productie van Het Holland Dance Festival en Kylián Productions en wordt uitgevoerd door het Stuttgarter Ballett. Het Stuttgarter Ballett is een internationaal bekend ballet en bestaat uit meer dan zestig dansers uit meer dan twintig landen.

One of a Kind is in 1998 gemaakt door de Tsjechische danser en choreograaf Jiří Kylián in opdracht van de Nederlandse overheid. De gelegenheid was het 150-jarig bestaan van de Nederlandse Grondwet. In de avondvullende voorstelling dansen mannen en vrouwen als gelijken.