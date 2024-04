Willem-Alexander en Felipe naar sportevent en Amsterdamse haven

Het staatsbezoek van het Spaanse koningspaar aan Nederland staat op 17 en 18 april voor koning Willem-Alexander en koning Felipe in het teken van sport, groene waterstof en ruimtevaart. Koningin Máxima en de Spaanse koningin Letizia besteden aandacht aan mentale gezondheid en het tienjarig bestaan van het Amsterdams Spaans Film Festival.

Op de eerste dag van het staatsbezoek gaan Willem-Alexander en Felipe naar een sportmiddag van de Cruyff Foundation, een Nederlands-Spaanse stichting die kinderen met een handicap of uit achterstandswijken de ruimte wil geven zich door sport te ontwikkelen. De koningen praten met de kinderen en zijn bij een voetbalwedstrijd van kinderen met een handicap.

Later bezoeken ze de haven van Amsterdam. De koningen spreken daar met Nederlandse en Spaanse bedrijven over de ontwikkeling van een maritieme waterstofcorridor tussen de haven van Bilbao en die van Amsterdam.

Máxima en Letizia

Donderdag ontmoet Felipe de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, en de voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma. Later op de dag gaat hij samen met Willem-Alexander naar het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk. ESTEC is het technologisch hart van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, waar Nederland en Spanje beide medeoprichters van zijn.

Máxima en Letizia trekken tijdens het bezoek voornamelijk de tweede dag samen op. Zij gaan samen naar LAB6, een plek in Amsterdam Nieuw-West, waar activiteiten worden georganiseerd voor en door jongeren tussen de 12 en 23 jaar oud. De koninginnen praten er over het belang van deze activiteiten voor de mentale gezondheid. Later gaan ze naar Koninklijk Theater Tuschinski voor de viering van het tienjarig bestaan van het Amsterdams Spaans Film Festival.

Hechte band

Het staatsbezoek van het Spaanse koningspaar is het eerste staatsbezoek waar prinses Amalia ook een rol heeft. De 20-jarige troonopvolgster is woensdag 17 april samen met prinses Beatrix en prinses Margriet bij het staatsbanket in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Een dag later is ze bij een receptie in Museum STRAAT in Amsterdam.

Het Nederlandse en Spaanse koningspaar zijn al jaren goed bevriend. Willem-Alexander en Felipe begroeten elkaar vaak met een vriendschappelijke omhelzing. Zo ook in juni, toen Willem-Alexander nog op bezoek was bij Felipe. Prinses Alexia en prinses Leonor, de oudste dochter van Felipe en Letizia, zaten bij elkaar in de klas op het United World College of the Atlantic in Wales.