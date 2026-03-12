Willem-Alexander en Margriet eren paralympiërs op Noordeinde

De Nederlandse medaillewinnaars van de Paralympische Winterspelen 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo worden dinsdagmiddag 17 maart ontvangen door koning Willem-Alexander en prinses Margriet. De ontvangst vindt plaats op Paleis Noordeinde in Den Haag.

Het officiële huldigingsprogramma voor de paralympische medaillewinnaars begint in de Haagse evenementenlocatie Glazen Zaal, waar premier Rob Jetten, sportminister Mirjam Sterk en chef de mission Esther Vergeer zullen spreken. Vervolgens is er de ontvangst op Paleis Noordeinde.

Het programma wordt namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport georganiseerd door NOC*NSF.

De Paralympische Winterspelen duren nog tot zondag. Prinses Margriet is sinds woensdag bij het sportevenement aanwezig. Zij blijft nog tot zaterdag. Die dag komt ook premier Jetten naar Italië. Minister Sterk is er van vrijdag tot zondag.