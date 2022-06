Willem-Alexander en Máxima beginnen aan staatsbezoek Oostenrijk

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen maandag aan hun driedaagse staatsbezoek aan Oostenrijk. Het koningspaar bezoekt op uitnodiging van bondspresident Alexander van der Bellen de steden Wenen en Graz. Het bezoek staat in het teken van duurzame mobiliteit, verbonden samenleving en culturele uitwisseling.

Op maandag arriveert het koningspaar in gezelschap van minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken in Wenen. Daar wonen zij onder meer een welkomstceremonie bij op de Hofburg en leggen ze bij het Namenmonument in het Ostarrichi Park een krans voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In de avond biedt bondspresident Van der Bellen het koninklijk paar een staatsbanket aan op Slot Belvedere.

De tweede dag van het bezoek starten de koning en de koningin in cultureel centrum Brotfabrik, een plek waar sociale integratie centraal staat. Vivianne Heijnen, de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, neemt dan de plek in van minister Hoekstra. Na een bezoek aan een toekomstbestendig gebouwde woonwijk, keert het gezelschap per tram terug naar de Weense binnenstad. In de avond biedt het koningspaar de bondspresident als dank voor de gastvrijheid een concert aan van het Nederlands Kamerkoor. In het Konzerthaus brengt het koor de wereldpremière van Van Gogh in Me.

Graz

Het staatsbezoek wordt op woensdag afgesloten in Graz. Daar worden Willem-Alexander en Máxima begeleid door de Nederlandse minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge. Tijdens de treinreis van Wenen naar Graz spreekt het koninklijk paar met de Oostenrijkse klimaatminister. Het bezoek aan Graz staat vervolgens geheel in het teken van duurzaamheid, innovatie en vrouwen in de bètawetenschappen.

Het is de eerste keer dat het koningspaar een staatsbezoek brengt aan Oostenrijk. Het Alpenland is echter geen onbekend terrein voor Willem-Alexander en Máxima: het stel gaat er jaarlijks op skivakantie, in het dorpje Lech.