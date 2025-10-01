Willem-Alexander en Máxima bezoeken Franse wijngaard

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdag de stadsboerderij Domaine de Candie bezocht in de Franse regio Occitanië. Het koningspaar kreeg daar een rondleiding langs innovatieve landbouwrobots en sprak met wijnbouwer Florence Maynadier in het château van het domein.

Zo kregen de koning en koningin uitleg over een robot die onkruid met laserstralen detecteert en vernietigt. Willem-Alexander vroeg om een demonstratie, maar dat bleek niet mogelijk. “We hebben speciaal voor vandaag al het onkruid verwijderd”, grapte de ontwikkelaar. Ook Máxima was geïnteresseerd in de robot. Zo wilde ze weten in welke mate het gebruik van pesticiden op deze manier kan worden teruggedrongen. Volgens de ontwikkelaars kon dat uiteindelijk tot 100 procent.

Het koningspaar vervolgde de rondleiding naar de wijngaard waar ze poseerden voor fotografen. In het château leidde Maynadier het paar rond en lichtte de wijnproductie toe. Ook kreeg het koningspaar een fles wijn cadeau. Willem-Alexander liet weten die “een andere keer” te openen, omdat hij nog terug moet vliegen.

Domaine de Candie is niet alleen een wijngaard. De stadsboerderij levert ook groente en fruit voor schoolkantines in de regio. Speciaal ter ere van het koninklijk bezoek kregen 35.000 schoolkinderen woensdag een lunch met typisch Nederlandse gerechten, bereid met producten van de boerderij. Op het menu stonden witlofsalade, hutspot en poffertjes.