Willem-Alexander en Máxima feliciteren Schouten met gouden plak

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima feliciteren Irene Schouten zaterdag in een bericht dat op de sociale mediakanalen van het Koninklijk Huis is verschenen. De schaatsster heeft TeamNL zaterdag de eerste gouden medaille opgeleverd door de 3000 meter te winnen op de Olympische Winterspelen in Beijing.

“Wat een mooie start van de Winterspelen met een gouden plak voor Irene Schouten. Zij bleek ook vandaag onverslaanbaar op de 3000 meter schaatsen”, schrijft het koninklijk paar. Ook een foto van een uitgelaten Schouten wordt bij het bericht gedeeld.

“In een mooi gedoseerde race wist zij niet alleen goud te pakken, maar ook het olympisch record te verbeteren. Dankzij deze overwinning behaalde Nederland als eerste land op deze afstand drie keer achtereenvolgens goud op de Olympische Winterspelen. Van harte gefeliciteerd, Irene!”