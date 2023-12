Willem-Alexander en Máxima in maart op staatsbezoek naar Vietnam

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen in de tweede helft van maart 2024 een staatsbezoek aan de Socialistische Republiek Vietnam. Dat maakt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend.

Het koningspaar is uitgenodigd door president Vo Van Thuong. Wanneer het bezoek precies plaatsvindt, communiceert de RVD nog niet. Ook is nog niet bekend hoe lang het koningspaar in Vietnam zal zijn.

Het staatsbezoek is “een bevestiging van de brede bilaterale relatie als geheel”, aldus de RVD. Tijdens het bezoek zal er “bijzondere aandacht” zijn voor duurzame ontwikkeling.