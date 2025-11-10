Willem-Alexander en Máxima in publiek bij concert Lady Gaga

Bij het concert van Lady Gaga in de Ziggo Dome waren zondag koninklijke toeschouwers aanwezig. Op beelden die online circuleren is te zien dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima zich in het publiek bevonden.

De beelden worden door verschillende media gedeeld. Op de video is het koningspaar te zien, dat danst terwijl op de achtergrond het nummer Bad Romance te horen is. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft nog niet gereageerd op de beelden.

De show van Lady Gaga was onderdeel van haar The Mayhem Ball-tour, waarin haar album MAYHEM centraal staat. Dinsdag treedt de Amerikaanse zangeres op in Antwerpen.