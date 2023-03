Willem-Alexander en Máxima officieel welkom geheten in Slowakije

Koning Willem-Alexander en Máxima zijn dinsdag, na aankomst in Slowakije voor hun driedaagse staatsbezoek aan het land, officieel welkom geheten. Het koningspaar werd eind van de ochtend ontvangen op het presidentieel paleis in Bratislava, waar zij werden opgevangen door president Zuzana Caputova en haar partner, Juraj Rizman. Ook Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken, stond op het koningspaar te wachten.

De koning en koningin kregen brood met zout aangeboden, een traditioneel welkomstgebaar in het land. Zij namen beiden een hapje van het brood. Bij het presidentieel paleis stond een groepje mensen de koning en koningin op te wachten achter een paar dranghekken. Een van hen droeg een spandoek met de tekst ‘We love the king and queen’.

Daarna werd het Nederlandse en het Slowaakse volkslied gespeeld. Na een eregroet van de Commandant Erewacht vond een fotomoment plaats en een ondertekening van het gastenboek. Vervolgens werden de delegaties aan elkaar voorgesteld en gingen de koning en koningin verder in gesprek met Caputova en Rizman. Ook spreken Willem-Alexander en Máxima in het Primaciálny Paleis met Slowaakse media en is er een lunch met Caputova.

Na de lunch vindt een kranslegging plaats bij de Poort van de Vrijheid, ter nagedachtenis aan degenen die tussen 1948 en 1989 zijn gedood tijdens een vluchtpoging ten tijde van het IJzeren Gordijn. Daarna volgt een historische wandeling door Bratislava, de hoofdstad van het land. Vervolgens gaat het koningspaar, samen met Hoekstra en staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media), met onder andere Slowaakse media en politie in gesprek over persvrijheid en -veiligheid.