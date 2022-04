Willem-Alexander en Máxima ontvangen in Delft voor Koningsspelen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn vrijdagochtend gearriveerd in Delft voor de start van de Koningsspelen. Het koningspaar kwam onder luid gejuich binnen in de Brede School Poptahof, waar leerlingen van basisscholen de Horizon en de Parkschool genoten van een gezamenlijk ontbijt.

Voor Willem-Alexander en Máxima waren midden in de ontbijtzaal twee stoelen gereserveerd waardoor het koningspaar tussen de kinderen plaats kon nemen voor een praatje. De kinderen vroegen daarbij onder meer naar de leeftijd van de koningin en de grootte van hun huis. Dat bleek groter dan de school, vertelden de kinderen in de livestream van ZappSport waar de ontvangst live te volgen was.

Het koningspaar ging vervolgens verder de zaal in om met andere kinderen te praten. Later zullen Willem-Alexander en Máxima een openingshandeling verrichten waarna de dag voor sport en spel in het hele land kan beginnen. In totaal doen er zo’n 1,3 miljoen kinderen mee, maakte de organisatie van de Koningsspelen donderdag al bekend.