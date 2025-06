Willem-Alexander en Máxima zien positieve energie in Nederland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima willen een verbindende rol blijven spelen in de samenleving, ondanks dat onzekerheid en negativiteit toenemen. In gesprek met de media op Paleis Huis ten Bosch zegt het koninklijk paar dat ze ook veel positiviteit in de samenleving zien. “Ik heb altijd een verbindende rol, ongeacht hoe de samenleving is”, aldus Willem-Alexander. “Dat is juist die continuïteit en stabiliteit die je in het Nederlandse systeem van de monarchie hebt.”

Door middel van hun bezoeken in het land willen Willem-Alexander en Máxima “positieve energie” brengen. De koningin snapt dat de nieuwswaardigheid van “het zoveelste bezoek aan een buurthuis” soms wordt betwijfeld. “Ik begrijp die kant, maar het blijft onverminderd belangrijk”, aldus Máxima. “We moeten niet onderschatten hoe belangrijk dat is.”

Willem-Alexander ziet daarin ook een rol voor de media, hoewel die ook hun eigen rol hebben. “De media zijn er om misbruik van de macht aan de orde te stellen en niet om de monarchie te ondersteunen. Iedereen heeft zijn eigen rol in de democratische maatschappij. Maar door die dingen te laten zien kun je een goede rol spelen in die positieve energie naar boven brengen.”

SMS

Volgens de koning is de samenwerking met demissionair minister-president Dick Schoof het afgelopen jaar goed gegaan. “Ik kende de heer Schoof natuurlijk ook al uit andere functies.” De koning en Schoof werkten onder meer al samen tijdens de nasleep van de ramp met vlucht MH17. “Dat was een van de dieptepunten waar we elkaar goed hebben leren kennen.”

Voordat Schoof premier werd, kende de koning alleen Mark Rutte als premier. Met hem had Willem-Alexander lange tijd contact via sms-berichten. “Ook de secretaris-generaal van de NAVO is inmiddels doorgegroeid naar WhatsApp”, lacht de koning.