Willem-Alexander en minister Klever bezoeken historische school

Koning Willem-Alexander en minister Reinette Klever van Buitenlandse Handel hebben donderdag in Japan een oude particuliere school voor Nederlandse studies bezocht die zich vooral richtten op geneeskunde. Deze plek, Tekijuku, werd in 1838 geopend met hulp van de Nederlandse arts Bauduin. De oprichting van de school, de voorloper van de Universiteit van Osaka, wordt gezien als de introductie van westerse geneeskunde in Japan.

De koning sprak met professoren en studenten, bezocht een onderzoekslaboratorium en kreeg een korte presentatie over de geschiedenis van westerse geneeskunde. Ook werd de rol en betekenis van de Nederlandse taal in de Japanse wetenschap en technologie belicht. Eerder op de dag bezocht Willem-Alexander de expositie A New Dawn on Common Ground, over de 425 jaar bilaterale samenwerking tussen Nederland en Japan.

Willem-Alexander was woensdag al aangekomen in Japan, in het kader van de World Expo 2025 in Osaka.