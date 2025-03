Willem-Alexander geeft geen waardeoordeel over ‘vals’ Wilhelmus

Koning Willem-Alexander heeft zich niet laten verleiden om iets kritisch te zeggen over de valse vertolking van het Wilhelmus dinsdag bij de officiële aankomst in Kenia. Beelden van het moment dat een fanfare het volkslied een tikkeltje onzuiver speelde, werden afgelopen dagen veelvuldig gedeeld op sociale media.

De koning verbaasde zich tijdens het persgesprek na afloop van het staatsbezoek in Kenia erover dat het “nergens anders” over zou gaan in Nederland, maar gaf geen waardeoordeel over het optreden. “Een muzikale interpretatie is aan de kunstenaar zelf”, zo zei hij.

Willem-Alexander en koningin Máxima waren drie dagen in Kenia.