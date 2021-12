Willem-Alexander gemiddeld lang van stof in kersttoespraak

Koning Willem-Alexander heeft zaterdag in zijn kersttoespraak net iets meer woorden gebruikt dan vorig jaar. Waar de koning vorig jaar 821 woorden nodig had voor zijn boodschap vanuit Paleis Huis ten Bosch waren dat er dit jaar 826. Dat is een vrij gemiddeld aantal voor zijn jaarlijkse kerstrede.

Zijn eerste kerstboodschap in 2013 was ook meteen zijn langste met 931 woorden. De jaren daarna gebruikte Willem-Alexander er zo’n honderd minder. Zijn kortste kersttoespraak hield hij in 2019 met 721 woorden.

De koning sprak zaterdag voor de derde keer vanuit zijn woonpaleis. Eind 2018 verhuisde de familie van De Eikenhorst in Wassenaar naar Paleis Huis ten Bosch. Sindsdien wordt de toespraak vanuit Den Haag gehouden.