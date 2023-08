Willem-Alexander geniet in Zandvoort: Nederland op z’n allerbest

Koning Willem-Alexander geniet zondagmiddag van alles wat hij ziet gebeuren bij de Formule-1 in Zandvoort. In gesprek met een verslaggever van Viaplay noemde hij het festijn “helemaal fantastisch” en “Nederland op z’n allerbest”.

“Genieten. Het is ongelofelijk om te zien hoe iedereen al drie dagen van dit festijn geniet. Mooie sport, mooie mensen bij elkaar, mooie muziek, gewoon op en top. Nederland op z’n allerbest, helemaal fantastisch”, zei de koning enthousiast terwijl hij met de verslaggever door de grid liep.

“Dit maakt mij ontzettend trots”, antwoordde Willem-Alexander op de vraag of de Grand Prix hem trots maakt. “Vooral diegenen die dit georganiseerd hebben verdienen alle lof, want het is onwaarschijnlijk wat hier voor de derde keer achter elkaar toch weer gepresteerd is.” Speciale waardering had de koning voor de mensen die de auto lieten staan om bij het circuit in de duinen te komen. “En dat het grootste gedeelte op de fiets of met het ov komt, is een voorbeeld voor de wereld.”

Willem-Alexander is zondag samen met koningin Máxima en dochters Amalia en Alexia op het circuit van Zandvoort om de Nederlandse Grand Prix bij te wonen. Ook gravin Luana, de oudste dochter van prinses Mabel en de overleden prins Friso is van de partij. Zaterdag bij de kwalificatieraces was de koning er ook al, toen in gezelschap van enkel zijn oudste dochter Amalia.