Willem-Alexander gewezen op link met Oranjes in Zutphen

Koning Willem-Alexander werd tijdens zijn bezoek aan Stichting Urgente Noden (SUN) in Zutphen er meermaals op gewezen dat er sinds de oprichting in 1914 al een nauwe verbintenis is met het koningshuis. De stichting werd namelijk 110 jaar geleden mede opgericht door Willem-Alexanders overgrootmoeder koningin Wilhelmina.

De koninklijke link werd aan het slot nog eens benadrukt toen de koning een historische herdenkingsmunt in ontvangst nam. De penning werd in 1939 uitgegeven ter gelegenheid van de geboorte van prinses Irene. De opbrengst van de penning ging naar het toenmalige Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden, de voorganger van de huidige SUN.

SUN-directeur Nathalie Boerebach stipte aan dat de munt inmiddels nauwelijks meer iets waard is, maar vond de “symbolische waarde” veel belangrijker. Ze bedankte de koning voor zijn aandacht. “Dat wordt zeer gewaardeerd”, sprak ze.