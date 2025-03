Willem-Alexander heropent hoofdkantoor De Nederlandsche Bank

Koning Willem-Alexander heeft woensdagavond het vernieuwde hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank (DNB) in Amsterdam geopend. Dat deed hij met een druk op een knop op de binnenplaats van het gebouw, dat na een bijna vijf jaar durende renovatie begin dit jaar weer in gebruik werd genomen.

Aan de officiële openingshandeling ging een acrobatische lichtshow vooraf. Zes dansers daalden op muziek van het dak over de gevel naar beneden, waar de koning en DNB-president Klaas Knot stonden te wachten. Die toostten na afloop van de show met champagne en het aanwezige publiek op de heropening.

De koning had voor de opening een snelle rondleiding door het vernieuwde gebouw aan het Frederiksplein gekregen. Het kantoor, dat in de jaren vijftig werd neergezet, was na een halve eeuw sterk verouderd. Volgens DNB is met de renovatie het gebouw “klaar voor de toekomst”.

Onder het gebouw lag tot de renovatie de Nederlandse goudvoorraad opgeslagen.