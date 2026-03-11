Willem-Alexander hoopt dat volgende ‘startdiner’ pas in 2030 is

Koning Willem-Alexander hoopt dat de volgende keer dat hij en koningin Máxima een diner aanbieden aan een nieuw kabinet pas in 2030 is. Dat zei de koning in een toespraak bij het startdiner dat werd aangeboden op Paleis Huis ten Bosch aan de bewindslieden van het kabinet-Jetten en hun partners.

De koning wees er in zijn toespraak op dat de traditie nog niet zo lang bestaat. De eerste keer was in 2022 ter gelegenheid van het aantreden van het kabinet-Rutte IV, in 2024 voor het aantreden van het kabinet-Schoof en nu dus weer in 2026. “Hoe dierbaar dit startdiner ons ook is, wij zouden het toejuichen als de volgende editie pas in 2030 plaatsvindt!”, zei de koning. Dat zou betekenen dat het huidige kabinet de volledige rit van vier jaar uitzit.

Willem-Alexander besefte dat er veel gevraagd wordt van het kabinet om steun te krijgen voor hun plannen, wijzend op het gebrek aan een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Hij stond ook stil bij de “ongekende opgaven” waar Nederland voor staat en de “onstuimige internationale omgeving waarop we moeten reageren en anticiperen”.

De koning wees ook op het belang van steun van naasten en stak ook namens Máxima de aanwezige partners een hart onder de riem. “Uw mentale steun is zó belangrijk! Politiek kan hard zijn, maar met liefdevolle mensen om je heen – familie en vrienden – lukt het ook onder druk om gezond en positief te blijven. Dat wensen wij u allen van ganser harte toe!”