Willem-Alexander: kansen voor jongeren zijn ongelijk verdeeld

Koning Willem-Alexander benadrukte donderdag in zijn toespraak tijdens de uitreiking van de Appeltjes van Oranje dat kansen voor jongeren “zeer ongelijk” verdeeld zijn. “De ene jongere kan in alle omstandigheden terugvallen op een stevig netwerk. De andere staat er vrijwel alleen voor”, aldus de koning. De uitreiking van de Oranje Fonds-prijs stond dit jaar in het teken van kansengelijkheid voor alle jongeren.

In zijn toespraak vertelde de koning ook kort over zijn eigen dochters. “We zien ook aan onze eigen dochters hoe bepalend de periode van volwassen worden is. Het is een tijd van dingen uitproberen, nieuwe ervaringen opdoen, fouten maken en daarvan leren, ontdekken wie je bent of wie je wilt zijn. Alle jonge mensen hebben een veilige omgeving en ruimte en tijd nodig om de stap naar volwassenheid te zetten.”

De Appeltjes van Oranje gingen donderdag naar de organisaties JongPit, Young Leaders Community en Triple ThreaT. De initiatieven werden door de jury geprezen, omdat ze onder meer jongeren uitdagen in lastige omstandigheden, jongeren “over de drempel” helpen en hen het gevoel geven dat ze er mogen zijn.

Discriminatie

De koning vertelde in zijn toespraak dat het over het algemeen goed gaat met jongeren in Nederland, maar dat er nog steeds dingen beter kunnen. “We moeten niet de fout maken om te denken dat alles dus wel oké zal zijn en dat we ons nergens zorgen over hoeven te maken”, zo zei de koning. “Discriminatie, vooroordelen, armoede, eenzaamheid: ze kunnen jongeren moedeloos maken. Een aantal haakt gefrustreerd af. Want waarom zou je het beste uit jezelf blijven halen als de wereld het toch niet ziet?”

Koning Willem-Alexander noemde het “fantastisch” dat de initiatieven de kansenkloof niet accepteren. “En in plaats van naar anderen te wijzen, bent u zelf aan het werk gegaan. Om bruggen te bouwen, dwars over de kloof heen. Soms is dat een brug tussen jonge mensen met een verschillende culturele achtergrond. Of een brug tussen opleidingsniveaus. Of tussen jongeren met een andere seksuele gerichtheid.”