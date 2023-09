Willem-Alexander kijkt ‘dankbaar’ terug op tien jaar koningschap

Koning Willem-Alexander kijkt “dankbaar” terug op de eerste tien jaar van zijn koningschap. Aan het begin van de troonrede blikte Willem-Alexander terug. Hij haalde onder meer de ramp met MH17 en de oorlog in Oekraïne aan.

“Sommige gebeurtenissen waren indringend en rauw van verdriet”, sprak Willem-Alexander over de ramp met MH17, het vliegtuig met bijna tweehonderd Nederlanders aan boord dat in 2014 werd neergehaald boven Oekraïne. “Op andere momenten ging emotie hand in hand met heling en verbondenheid, zoals dit jaar op 1 juli, tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij.” Ook haalt de koning de coronaperiode aan “die zo diep ingreep in ieders persoonlijk leven” en de oorlog in Oekraïne. “Het zijn dit soort momenten en gebeurtenissen die voor altijd deel uit zullen blijven maken van onze geschiedenis en die in uw en mijn geheugen staan gegrift.”

Ook herinnerde Willem-Alexander zich de “honderden hartverwarmende bezoeken die ik in deze eerste tien jaar in het hele koninkrijk mocht afleggen, met duizenden inspirerende ontmoetingen”. Die hebben “een onvergetelijke indruk” gemaakt op de koning. “Nederland blijkt keer op keer een land van ondernemende en initiatiefrijke mensen die voor met elkaar het goede willen doen, in verbondenheid met hun buren, dorp, stad, vereniging of regio. Het is dezelfde diepe verbondenheid die ik ook weer voelde bij mijn laatste bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk.”