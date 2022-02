Willem-Alexander kijkt live mee in slachthuis tijdens werkbezoek

Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag via een live-videoverbinding een kijkje genomen in een slachthuis in IJsselstein. Tijdens een werkbezoek aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in Utrecht was de vorst daardoor getuige van het lossen van een varkenstransport.

Het bezoek aan de voedselwaakhond stond in het teken van voedselveiligheid, visserij en dierenwelzijn. In het kader van dat laatste onderwerp vertelde een toezichthoudende dierenarts van de NVWA vanuit een abattoir over de verschillende aspecten van zijn werk. Terwijl hij dat deed wandelden op de achtergrond tientallen varkens het slachthuis in. De dierenarts vertelde over de zogenoemde levende keuring, waarbij varkens bij aankomst in de slachterij gecontroleerd worden of ze gezond zijn en bijvoorbeeld niet beschadigd zijn geraakt tijdens het vervoer.

Ook de eigenaar van het slachthuis richtte het woord even tot Willem-Alexander. Hij vertelde over hoe de samenwerking met de NVWA er bijvoorbeeld toe heeft geleid dat er geen drijfmiddelen meer worden gebruikt en varkens alleen nog met plastic zakken in de goede richting worden begeleid. Enkele jaren geleden kwam dit slachthuis negatief in het nieuws toen er beelden waren gelekt waarop de dieren werden geslagen. De NVWA stelde toen een onderzoek in.

De koning gaf aan het einde de videoverbinding aan blij te zijn dat Nederland door voortschrijdend inzicht toonaangevend is geworden op het gebied van de controle op dierenwelzijn. De uitnodiging van de dierenarts om eens met hem mee te gaan tijdens een keuring, sloeg de koning af.