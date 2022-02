Willem-Alexander kijkt middag mee met voedselwaakhond NVWA

Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag een bezoek gebracht aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In het Utrechtse kantoor van de toezichthouder sprak hij met medewerkers en betrokkenen over voedselveiligheid, dierenwelzijn en visserij.

De koning werd tijdens zijn bezoek ontvangen door Gerard Bakker, inspecteur-generaal van de NVWA. Bakker begeleidde de vorst als eerste naar een ruimte waar hij met medewerkers van de NVWA sprak over toezicht op voedselveiligheid. Er werd gesproken over het proces dat ‘van boer tot bord’ wordt genoemd en eigenlijk alles omvat om voedingsmiddelen op een veilige manier bij de consument te krijgen. De koning stelde vragen over internationale samenwerking en ook wilde hij weten of de brexit van invloed is op het werk van de toezichthouders.

Vervolgens kon Willem-Alexander via een videoverbinding binnenkijken bij een nabijgelegen slachterij en vertelde een toezichthoudende dierenarts van de NVWA over controles in slachthuizen. Andere medewerkers van de afdeling dierenwelzijn vertelden over hoe het hopelijk in de toekomst mogelijk gaat zijn om de slachthuizen via camera’s met kunstmatige intelligentie in de gaten te houden.

Tijd bij marine

In weer een andere ruimte wachtte de koning opnieuw een videogesprek, dit keer met een visser en een inspecteur van de NVWA die zich beide op een eigen schip op zee bevonden. De inspecteur vertelde over de controle van Nederlandse vissers in de Europese wateren. Het deed de koning denken aan zijn tijd bij de marine, toen hij zelf ook dergelijke inspecties deed, vertelde hij.

Het laatste gesprek dat de koning voerde was met vertegenwoordigers van uitvoeringsorganisaties, zoals LTO Nederland, Stichting AAP en verschillende ministeries. Zij vertelden dat het werken met een toezichthouder niet altijd makkelijk is en soms ook dilemma’s oplevert. De maatschappij verwacht soms snel actie en dat kan niet altijd. De koning blijkt goed op de hoogte van wat er op dit moment speelt en stelde gerichte vragen over bijvoorbeeld de vogelgriep.

Cruciaal

Bakker van de NVWA bedankte Willem-Alexander ter afsluiting voor zijn tijd en interesse in de toezichthouder. De koning stelde op zijn beurt dat het veel te lang geduurd heeft voor zijn eerste bezoek aan de NVWA plaatsvond. Hij noemde het tot slot cruciaal voor Nederland dat organisaties als deze hun werk kunnen doen.