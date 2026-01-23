Willem-Alexander leert over nieuwe medische technieken in Heerlen

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag kennisgemaakt met vernieuwende medische technieken op het VISTA college in Heerlen. Daar woonde hij presentaties bij van patiënten en van bedrijven die samenwerken binnen Medlands Parkstad, een initiatief om de medische technologiesector in Zuid-Limburg te versterken en talent op te leiden.

Zo leerde de koning over een nieuwe behandeling waarmee kalk uit de aders kan worden verwijderd met een draaiend boortje. De ingreep wordt via een kleine incisie in de pols uitgevoerd, ter voorbereiding op het plaatsen van een stent. Willem-Alexander mocht het apparaat zelf vasthouden en stelde vragen over de ingreep. Een patiënt vertelde dat hij zich direct beter voelde na de behandeling en weer zelfstandig trap kon lopen. “Dat je weer zelfstandig naar boven kon lopen lijkt me wel fantastisch”, vond de koning.

Na afloop van de presentaties was de koning onder de indruk van de studenten die in de zaal meeluisterden. “Ongelooflijk hoe stil jullie waren. Ik kan me haast niet voorstellen dat dat altijd zo is, maar fantastisch”, sprak hij ze toe. Ook hielpen verschillende studenten van het mbo mee met de organisatie en de beveiliging van het bezoek van de koning.

Virtual reality

Na de presentaties sprak de koning met studenten van onder meer het VISTA College, Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht over hun opleidingen en stages bij bedrijven in de regio Parkstad. Een vierdejaarsstudent bedrijfskunde vertelde over een opdracht om logistieke processen te versnellen. Andere studenten demonstreerden een virtualreality-module waarin waarschuwingslabels spelenderwijs worden geleerd. De koning keek toe, maar sloeg een uitnodiging om de VR-bril zelf te proberen af. “Je hebt zeker een hogere score dan ik zou hebben gehaald”, zei hij.

Na het bezoek aan het VISTA College reisde de koning door naar Boston Scientific in Kerkrade. Daar kreeg hij een rondleiding door het nieuwe geautomatiseerde magazijn, waar medewerkers samen met robots werken om ziekenhuizen, zorginstellingen en patiënten wereldwijd te voorzien van medische apparatuur.