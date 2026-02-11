Willem-Alexander leert over vlekken en wasmiddel bij Senzora

Koning Willem-Alexander heeft woensdag bij familiebedrijf Senzora in Deventer meer geleerd over vlekken en wasmiddel. Hij bracht het bezoek vanwege het 150-jarig bestaan van het bedrijf, dat zich inzet voor de productie van duurzaam wasmiddel.

In de testruimte kreeg hij uitleg over hoe het bedrijf verschillende soorten vlekken zoals gras, thee en koffie gebruikt om wasmiddel te testen. “Is het echt thee en gras?”, vroeg de koning zich af. De medewerker legde uit dat de vlekken “vers” zijn en speciaal zijn aangebracht om het wasmiddel te testen.

Het familiebedrijf ontwikkelt naast waspoeders ook vaatwascapsules voor verschillende klanten. De koning werd onder meer rondgeleid door de productielocatie en kreeg uitleg bij de verschillende processen. Zo hoorde hij dat het bedrijf de enige fabrikant in Nederland is die waspoeder produceert en een van de weinige bedrijven in Europa die zelf soda maakt.

150 jaar

Bij het rondetafelgesprek vertelde de directie van het familiebedrijf dat ze erg blij zijn met de komst van de koning. “Al heeft het wel 150 jaar geduurd”, grapte ze. “149 en driekwart toch?”, merkte de koning op. Daarnaast lichtte ze toe hoe het bedrijf inzet op verduurzaming van het productieproces. “Go as green as quality allows”, luidt daarbij het motto.

Ook ontmoette Willem-Alexander een paar medewerkers, onder wie Gert-Jan Klein, die al 34 jaar bij het bedrijf werkt en zijn zoon Nick Klein, die dit jaar vijf jaar in dienst is. “De loyaliteit van die mensen aan zo’n bedrijf is zo belangrijk om zo’n bedrijf draaiende te houden”, zei de koning na afloop. “Het is mooi dat ik al die mensen kan en mag spreken. Dat is het mooie van weg zijn uit Den Haag”, vond hij. De koning keek dan ook terug op een geslaagd bezoek. “Het was prachtig om hier vandaag te kunnen zijn.”