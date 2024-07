Willem-Alexander, Máxima en prinsessen naar Olympische Spelen

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Alexia gaan later deze maand naar de Olympische Spelen in Parijs. De vorst is als erelid uitgenodigd door het Internationaal Olympisch Comité (IOC), meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook premier Dick Schoof en staatssecretaris Vincent Karremans van Jeugd, Preventie en Sport reizen naar Parijs.

Willem-Alexander is er van 25 tot en met 30 juli. Máxima en hun twee oudste dochters vergezellen hem van 26 tot en met 30 juli.

Samen met Schoof zijn ze bij de openingsceremonie. Ook bezoeken ze het olympisch dorp.

Het is traditie voor het koningspaar om naar de Olympische Spelen te gaan. De vorige Spelen sloegen ze over vanwege de coronapandemie.