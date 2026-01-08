Willem-Alexander naar 50e verjaardag Universiteit Maastricht

Koning Willem-Alexander is op 23 januari bij de Dies Natalis, de verjaardag van de Universiteit Maastricht (UM). Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag. De universiteit viert in 2026 het 50-jarig bestaan.

De viering vindt plaats in de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht. Daar verrichtte koningin Juliana op 6 januari 1976 de openingshandeling van de toenmalige Rijksuniversiteit Limburg.

Willem-Alexander is aanwezig bij een deel van het plenaire programma, waar onder meer de rector magnificus van de universiteit een toespraak houdt. Ook spreekt hij met studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht en vertegenwoordigers van de gemeente over onder meer de maatschappelijke impact voor stad en regio.