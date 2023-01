Willem-Alexander: nog lange weg voor ons na gemaakte excuses

Koning Willem-Alexander is dinsdag net als in zijn kersttoespraak teruggekomen op de door de overheid gemaakte excuses voor het slavernijverleden. Volgens de vorst is er “een begin gemaakt”, maar ligt er ook “nog een lange weg voor ons”, zo zei hij in zijn speech bij de traditionele nieuwjaarsontvangst.

“Bouwen aan de toekomst is onmogelijk als ons gezamenlijk fundament kwetsbaar is. Zonder sterke grondvesten gaat het niet”, zei de koning. “Dat geldt voor gebouwen. En het geldt voor onze samenleving als geheel. Soms is het nodig eerst diep te graven voordat je hoger en verder kunt komen. Bij een gevoelig thema als ons koloniale verleden is dit absoluut noodzakelijk.”

Dit proces moeten we volgens Willem-Alexander “samen door”. “Er is een begin gemaakt, maar er ligt nog een lange weg voor ons. In het jaar waarin we de afschaffing van de slavernij gedenken, voelen mijn vrouw en ik ons hierbij nauw betrokken. En ook daarná blijven we ons samen met u inzetten voor verbinding, verzoening en vooruitgang. In het héle Koninkrijk.”

Tijdens de kerst sprak de koning ook al over het koloniale verleden. “Voor wat er toen aan onmenselijks is aangericht in de levens van mannen, vrouwen en kinderen, draagt nu niemand de schuld”, zei hij toen. “Maar door ons gezamenlijke verleden eerlijk onder ogen te zien en de misdaad tegen de menselijkheid die de slavernij was te erkennen, leggen we wél een fundament onder een gezamenlijke toekomst.”