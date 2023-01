Willem-Alexander ontmoet nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie

Koning Willem-Alexander heeft woensdag gesproken met Mirjam Bikker, de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie. De koning ontving haar op Paleis Huis ten Bosch.

Bikker is de opvolger van Gert-Jan Segers, die dinsdag na ruim tien jaar afscheid nam als Tweede Kamerlid. Van die jaren was Segers meer dan zeven jaar fractievoorzitter van de ChristenUnie.

De koning ontving sinds het aantreden van het kabinet-Rutte IV de fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer. In mei was Segers nog bij Willem-Alexander op bezoek voor een hernieuwde kennismaking.