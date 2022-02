Willem-Alexander ontvangt ministers Kuipers en Yesilgöz

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag ook de ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) bij hem thuis op Paleis Huis ten Bosch ontvangen. De ontmoetingen zijn onderdeel van een reeks kennismakingsgesprekken met het nieuwe kabinet.

Het was niet de eerste keer dat Yesilgöz langskomt bij de koning. In het vorige demissionair kabinet was zij nog staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, en haar benoeming vond ook plaats op Paleis Huis ten Bosch.

De koning heeft sinds de beëdiging van het vierde kabinet-Rutte al meerdere ministers en staatssecretarissen ontmoet voor een kennismakingsgesprek. Eerder op de dag ontmoette de koning al Gunay Uslu, staatssecretaris van Cultuur en Media.