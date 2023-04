Willem-Alexander ontvangt president van Litouwen

Koning Willem-Alexander heeft maandagochtend de Litouwse president Gitanas Nausėda ontvangen op Paleis Noordeinde. “Vereerd om een bezoek te brengen aan koning Willem-Alexander in Den Haag”, reageerde Nausėda na afloop van het bezoek op Twitter.

Volgens de Litouwse president hebben de twee gesproken over de veiligheidssituatie in de Baltische regio. Ook heeft hij zijn dank uitgesproken voor de Nederlandse bijdrage aan de NAVO Enhanced Forward Presence, een onderdeel dat als doel heeft de Europese Oostflank te beschermen.

Willem-Alexander en Nausėda hebben elkaar in februari nog ontmoet. Toen was de koning in Litouwen voor een bezoek aan Nederlandse militairen die deel uitmaken van de eFP.