Willem-Alexander ontvangt president Zuid-Korea voor staatsbezoek

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol komt deze week naar Nederland. Samen met zijn vrouw Kim Keon Hee brengt hij op uitnodiging van koning Willem-Alexander een staatsbezoek. Het koppel bezoekt Nederland op dinsdag en woensdag.

Het is de eerste keer dat een president van Zuid-Korea voor een staatsbezoek naar Nederland komt sinds de totstandkoming van de diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen in 1961. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brachten in 2014 een bezoek aan het land.

Nederland en de Republiek Korea staan volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) “dicht bij elkaar, ondanks dat de twee landen geografisch ver van elkaar verwijderd liggen”. Het staatsbezoek biedt volgens de RVD de mogelijkheid om de goede handelsrelatie verder uit te bouwen en een stap te zetten naar nauwere samenwerking.