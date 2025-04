Willem-Alexander ontvangt voorzitter Duitse Bondsraad op paleis

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend op Paleis Huis ten Bosch Anke Rehlinger ontvangen, de voorzitter van de Bondsraad van de Bondsrepubliek Duitsland. De jaarlijks wisselende Bondsraadvoorzitter brengt traditioneel een bezoek aan Nederland.

De Bondsraad is de vertegenwoordiging van de zestien Duitse deelstaten en vormt samen met de Bondsdag het Duitse parlement. De Bondsraad is vergelijkbaar met de Eerste Kamer in Nederland.

Rehlinger ontmoet donderdagmiddag minister-president Dick Schoof op het ministerie van Algemene Zaken in Den Haag. Daar vindt een overleg plaats over zaken die Nederland en Duitsland aangaan, zoals energie, migratie en innovatie. Ook wordt stilgestaan bij Europese samenwerking en de oorlog in Oekraïne.