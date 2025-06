Willem-Alexander ontvangt voorzitter Eerste Kamer

Koning Willem-Alexander heeft donderdag Jan Anthonie Bruijn, de voorzitter van de Eerste Kamer, ontmoet. Die ontmoeting vond plaats op Paleis Huis ten Bosch.

De koning en Bruijn bespraken de val van het kabinet-Schoof. Dinsdag was Schoof al bij Willem-Alexander in Huis ten Bosch, om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. Dat gebeurde vlak nadat PVV-leider Geert Wilders zich had teruggetrokken uit de coalitie met VVD, NSC en BBB.

Willem-Alexander is eerder teruggekomen van het staatsbezoek aan Tsjechië, dat nog tot en met donderdag duurt. Koningin Máxima rondt het staatsbezoek alleen af. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) liet weten dat het na de val van een kabinet gebruikelijk is dat de koning spreekt met zijn vaste adviseurs, de vicepresident van de Raad van State en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.