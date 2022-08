Willem-Alexander ‘ontzettend geraakt’ door beelden van Ter Apel

Koning Willem-Alexander is “ontzettend geraakt” door de beelden uit Ter Apel die hij de afgelopen weken op televisie heeft gezien. Woensdagmiddag zag hij met eigen ogen hoe het eraan toegaat in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse dorp.

“Voor iedere Nederlander is het natuurlijk verschrikkelijk wat we hier gezien hebben”, zei Willem-Alexander voor de camera van RTV Noord. Hij wilde naar eigen zeggen ook de medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een hart onder de riem steken. “Dat zijn ook mensen. Die zien ook wat hier gebeurt. Die raakt het ook.”

De situatie bij het aanmeldcentrum is al langere tijd schrijnend vanwege het gebrek aan opvangplekken voor de asielzoekers. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben de afgelopen periode meermaals honderden asielzoekers buiten moeten slapen omdat er voor hen geen opvangplek gevonden kon worden. Ook de hygiëne liet te wensen over.

Tijdens het bezoek sprak de koning onder anderen met enkele asielzoekers die net in Nederland zijn en medewerkers van het COA, de IND, het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen. De koning zei dat hij tijdens zijn bezoek mensen heeft gezien “die hier echt iets aan willen doen”. Hij voegde daaraan toe dat hij hoopt “dat het zo snel mogelijk wordt opgelost”.