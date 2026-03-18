Willem-Alexander op Aruba: thuisgevoel staat soms onder druk

Door de instabiele situatie in de wereld staat het thuisgevoel soms onder druk. Dat stelde koning Willem-Alexander woensdag op Aruba tijdens een toespraak ter gelegenheid van de viering van de Dia di Himno y Bandera, ofwel Arubadag. Woensdag wordt zowel gevierd dat Aruba vijftig jaar geleden een eigen vlag en volkslied kreeg, als dat veertig jaar geleden de status aparte werd verkregen.

De koning, op bezoek op het eiland, benoemde in zijn rede de actuele geopolitieke ontwikkelingen. “We willen ons allemaal vertrouwd en veilig voelen in onze eigen omgeving. Door alle veranderingen en onzekerheden staat dat gevoel soms onder druk, hier op Aruba merkt u dat ook.” Hij wees daarbij op de toestroom van migranten en de groei van toerisme, maar ook de “instabiele situatie” in de wereld: “Ik denk aan Venezuela, slechts 30 kilometer hier vandaan. Ook die realiteit moeten we onder ogen zien.”

Willem-Alexander benadrukte ook dat Aruba er “in een onzekere wereld” niet alleen voor staat. “Onze verbondenheid binnen het Koninkrijk is hecht”, zei hij met klem. “Samen blijven we alert, waakzaam en weerbaar. Welke uitdagingen er ook op ons afkomen: onze solidariteit is solide.”

Hij noemde ook even het bezoek dat hij samen met koningin Máxima en oudste dochter prinses Amalia in 2023 aan Aruba bracht. “De koningin en ik waren trots om haar bij u te kunnen introduceren. Ook zij heeft het ervaren: Aruba ademt hartelijkheid. Wie dit land eenmaal heeft leren kennen, wil er altijd weer terugkomen.” Verder zei hij het belangrijk te vinden dat hij “op deze historische dag” voor Aruba aanwezig is.