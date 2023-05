Willem-Alexander opent ChemTech Centrum van OPCW

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag in Pijnacker-Nootdorp het nieuwe Centrum voor Chemie en Technologie geopend. Het ChemTech Centrum is onderdeel van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW).

De OPCW zet zich in voor een wereld die vrij is van chemische wapens en de dreiging daarvan. De organisatie, die in 2013 de Nobelprijs voor de Vrede won, wil dat chemie uitsluitend wordt gebruikt voor vreedzame doeleinden. Met de komst van het ChemTech Centrum kan de OPCW beter onderzoek doen naar het veranderende chemische landschap en zo ook de inspectiemogelijkheden op peil houden.

De bouw van het ChemTech Centrum is mogelijk gemaakt door donaties van 56 landen, waaronder Nederland. Naast een laboratorium is er in het nieuwe gebouw ook een logistiek centrum. Tijdens de opening leerde de koning meer over het werk van OPCW en kreeg hij ook een rondleiding door het centrum. Ook sprak hij met medewerkers.