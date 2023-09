Willem-Alexander opent windpark bij strand van IJmuiden

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag het Windpark Hollandse Kust Zuid geopend. Het windpark, dat zo’n 18 kilometer van de kust vandaan ligt, bestaat uit 139 windturbines.

De windmolens leveren genoeg stroom voor het jaargebruik van zo’n 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens. De locaties is gekozen vanwege perfecte windomstandigheden, een goede bodem, beperkte waterdiepte en nabijheid van havens. Via zogenoemde offshoretransformatorstations komt de stroom aan land.

In het gebruik van de windmolens wordt ook rekening gehouden met vogels, vissen en zeezoogdieren. Zo worden de windmolens stilgezet wanneer vogels of vleermuizen in de buurt vliegen. In de speciale bodembescherming kunnen vissen schuilen.