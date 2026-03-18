Willem-Alexander per boot naar geopolitieke briefing

Koning Willem-Alexander is tijdens zijn bezoek aan Aruba achter het stuur van een motorboot van de marine gekropen. De vorst stuurde het zogeheten FRISC-vaartuig naar een groter stationsschip op open zee, waar hij een briefing kreeg over de geopolitieke situatie in de regio. Omdat er gevoelige informatie werd gedeeld, mochten journalisten de bijeenkomst niet bijwonen.

Terwijl de koning aan het varen was, werd de achtergebleven pers geïnformeerd over de situatie op marinierskazerne Savaneta. Kolonel Frank Ramakers meldde dat de situatie “niet onveiliger” is geworden na de actie van de Verenigde Staten tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro op 3 januari van dit jaar. Volgens Ramakers zijn er nog steeds Amerikaanse militairen aanwezig in het Caribisch gebied.

Later woensdag bespreekt Willem-Alexander de internationale situatie opnieuw als hij naar Curaçao gaat. In Willemstad staan gesprekken met vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap op de agenda.

Op Aruba werd de koning ook bijgepraat over de thema’s immigratie en toerisme. Aruba ontvangt 1,5 miljoen verblijftoeristen per jaar en ongeveer een miljoen cruisetoeristen. “Elk jaar is er een stijging”, lichtte de directeur van het kabinet van de gouverneur toe. “Dat is een economisch succesverhaal. Maar steeds nadrukkelijker worden nadelen ervaren, zoals drukte op de wegen en krapte op de arbeidsmarkt. Ook wordt het steeds moeilijker om huizen te krijgen.”