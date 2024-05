Willem-Alexander praat met zij-instromers in openbaar vervoer

Koning Willem-Alexander heeft donderdag gesproken met zij-instromers in het openbaar vervoer. Tijdens een busrit naar Haarlem hoorde de koning de verhalen van ervaringsdeskundigen die van een ander beroep de overstap hebben gemaakt naar chauffeur of machinist.

Voorafgaand aan de busrit sprak Willem-Alexander kort met de chauffeur, die bijscholing had gekregen. Na het vertrek richting Transdev Academy in Haarlem voerde de koning gesprekken van ongeveer vijf minuten met zij-instromers. Zo sprak hij onder meer met een voormalig jurist en een vrouw die voorheen in de horeca werkte.

De koning luisterde geïnteresseerd mee en zei dat hij het leuk vond om de verschillende verhalen te horen. Ook constateerde hij in de gesprekken dat er op veel gebieden krapte is op de arbeidsmarkt.

Aan het einde van de rit bedankte de koning de chauffeur voor de veilige rit. Willem-Alexander kreeg ook de vraag of hij na de gesprekken zelf overtuigd is om zij-instromer te worden. “Ik ben al zij-instromer bij de KLM”, zei de koning daarop met een knipoog.