Willem-Alexander spreekt met aardbevingsgedupeerden

Koning Willem-Alexander sprak dinsdag in het Groningse dorp Zeerijp met gedupeerden van de aardbevingsproblematiek in de provincie. Het dorp werd afgelopen november nog getroffen door een aardbeving. De beving met een kracht van 3,4 was een van de zwaarste ooit gemeten in Groningen.

In het dorpshuis Ons Huis in Zeerijp luisterde de koning aandachtig naar de verhalen van de inwoners. Daarbij werd veel gesproken over gevoelens van strijd, maar ook onzekerheid en onveiligheid. Zo vertelde een van de aanwezigen dat de bouw van een woning meerdere keren niet goed ging. Ook spraken de aanwezigen over de gevolgen voor de sociale samenhang.

De koning bracht het bezoek samen met Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, bij wie sommige gedupeerden hadden aangeklopt. De ombudsman behandelt vragen en klachten van burgers over de gevolgen van de gaswinning en doet daar ook onderzoek naar. De koning sprak ook met enkele klachtenonderzoekers van de ombudsman over hun werk en de uitdagingen die ze daarin ondervinden.

De koning brengt sinds 2013 vaker bezoeken aan Groningen om met inwoners van door bevingen getroffen gebieden te praten over de gevolgen van gaswinning. Vorig jaar was hij in Maarhuizen.