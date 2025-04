Willem-Alexander steekt patiënten in hospice hart onder de riem

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend een bezoek gebracht aan een hospice en ziekenhuis in Amersfoort. Het bezoek stond in het teken van palliatieve zorg, zorg gericht op de kwaliteit van leven wanneer iemand niet meer beter wordt. Willem-Alexander ging onder anderen in gesprek met enkele mensen die zelf palliatieve zorg krijgen.

In het ziekenhuis, het Meander Medisch Centrum, sprak de koning met leden van de Patiënten- en Naastenraad over het belang van samenwerken op het gebied van palliatieve zorg en het bespreekbaar maken daarvan. Een vrouw, die zelf ongeneeslijk ziek is, gaf aan dankbaar te zijn dat zij kan bijdragen aan het beter bespreekbaar maken van palliatieve zorg.

De koning sprak in hospice Dôme met een 77-jarige patiënt en zijn vrouw van 76. “Vandaag is het drie weken geleden dat we te horen kregen dat hij ongeneeslijk ziek is”, lichtte de vrouw toe. Vrijdag meldde zij haar man in overleg met hem aan voor de hospice en sinds dinsdag woont hij daar. “Het is heel fijn dat we zo snel terechtkonden”, zei zijn vrouw.

De man zei het “ideaal” te vinden, zoals hij wordt verzorgd in de hospice. Thuis werd dat lastiger, omdat zijn vrouw – die hij liefkozend “de hoofdzuster” noemde – en hij ook nog voor hun 10-jarige kleinkind zorgen. De zorg in de hospice ervaart de man als “enorm goed”. Aan het einde van de ontmoeting vroeg Willem-Alexander of de man “vrede” had met zijn situatie. “Ik heb er geen problemen mee dat het op een gegeven moment afgelopen is”, antwoordde hij daarop. “Ik bof dat ik hier mag zijn.”

Willem-Alexander reisde niet alleen af naar Amersfoort. Ook Vicky Maeijer, staatssecretaris van Langdurige en Maatschappelijke Zorg, was aanwezig. Maeijer benadrukte het belang van het bezoek. “We kunnen de afloop van een ongeneeslijke ziekte niet veranderen, maar wel rust, vertrouwen én goede zorg geven. Het taboe op praten over de laatste levensfase moet eraf. De samenwerking tussen bijvoorbeeld huisartsen, ziekenhuizen, de wijkverpleging en geestelijke verzorgers is ontzettend belangrijk om palliatieve zorg goed te organiseren.”