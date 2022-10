Willem-Alexander stuurde brief aan Verstappen na wereldtitel

Max Verstappen kreeg na zijn wereldkampioenschap in de Formule 1 een brief van koning Willem-Alexander. Dat zei de coureur van Red Bull bij de NOS. Verstappen veroverde eerder deze maand de wereldtitel na zijn winst bij de Grote Prijs van Japan.

Na het behalen van de wereldtitel in 2021 kreeg Verstappen ook al zo een brief van de koning. “Nee, niet dezelfde brief met dezelfde tekst hoor. Ze schrijven dat ze hebben gekeken en hebben genoten. Heel leuk om zo’n brief te krijgen.”

Het koningspaar stuurde na afloop van de race in Japan al een felicitatie op sociale media. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima spraken toen van een “ultieme prestatie” van de Limburger.