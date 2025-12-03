Willem-Alexander: Suriname is qua tolerantie voorbeeld voor velen

Koning Willem-Alexander vindt dat Nederland op een aantal vlakken van Suriname kan leren, onder meer op het gebied van tolerantie. Dat zei hij woensdag tegen Nederlandse media tijdens het persgesprek ter afsluiting van het staatsbezoek aan Suriname.

“Voor mij was het een openbaring”, vond de koning. Met name de manier waarop Surinamers er volgens hem “zo’n hechte gemeenschap vormen” en “zo goed geïntegreerd” zijn. “Ook op religieus gebied. Daar kunnen we echt heel veel van leren”, vond hij. Volgens Willem-Alexander is de Surinaamse samenleving “die zo goed geïntegreerd is en die zo openstaat naar anderen” en “ook op religieus gebied zo tolerant is” een “voorbeeld voor velen”.

In het parlement van Suriname werd tijdens het bezoek gezegd dat een nieuwe generatie was opgestaan en dat de voormalige kolonie niet langer achter Nederland, maar naast Nederland stond. “Dat deed mij heel goed, want dat is precies de reden waarom we hier zijn”, zei de koning over het horen van die woorden. “Om naast Suriname te staan en naar de toekomst te kijken. Als twee gelijkwaardige landen die samen aan de toekomst willen werken.”